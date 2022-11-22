Эрдоган обвинил Россию в невыполнении антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку

Россия не выполнила обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года. Об этом 22 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают», — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Катара.

Как отметил турецкий лидер, Анкара информировала, что в таком случае предпримет собственные шаги в отношении «террористов».

«Мы делали всё необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь», — добавил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия.

Ранее, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

В 2019 году Москва и Анкара подписали меморандум, предусматривающий содействие РФ по выводу курдских отрядов в Сирии на 30 километров от границы с Турцией. Минобороны России тогда сообщило о досрочном завершении отвода курдов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.