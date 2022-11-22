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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку

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Россия не выполнила обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года. Об этом 22 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают», — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Катара.

Как отметил турецкий лидер, Анкара информировала, что в таком случае предпримет собственные шаги в отношении «террористов».

«Мы делали всё необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь», — добавил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия.

Ранее, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

В 2019 году Москва и Анкара подписали меморандум, предусматривающий содействие РФ по выводу курдских отрядов в Сирии на 30 километров от границы с Турцией. Минобороны России тогда сообщило о досрочном завершении отвода курдов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

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