Госдума приняла поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 22 ноября, приняла во II чтении поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации.

За такими госслужащими сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении. Закон распространяется на государственных служащих как мобилизованных, так и добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что работник должен предупредить представителя нанимателя о своем выходе на госслужбу не позднее чем за три рабочих дня.

В документе закона также уточняется, что во время службы мобилизованного госслужащего расторжение с ним служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, исключая случаи его расторжения по причине упразднения госоргана.

Кроме того, после приостановки государственной службы связанные с ней ограничения, запреты и требования не применяются. Также в этот период госслужащий не получает денежные выплаты.

Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих ранее, 7 октября.

В тот же день глава государства утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Льгота будет действовать лишь на срок военной службы.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам.

В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

Также говорилось о том, что призванные по частичной мобилизации будут получать от 195 тыс. рублей в месяц.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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