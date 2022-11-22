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В США предупредили о риске краха финансового господства из-за цифрового юаня

WSJ: цифровой юань стал угрозой для господства США
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Cheng
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Китайский цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США в целом. Такое мнение выразил 20 ноября обозреватель американского издания The Wall Street Journal Кевин Уорш.

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По его мнению, расширение влияния Китая может создать биполярный мир, что приведет к концу доминирования американской валюты.

Уорш отметил, что на фоне надвигающейся угрозы Вашингтону следует более внимательно отнестись к происходящему и создать в ответ «усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам». Обозреватель также призвал президента США Джо Байдена создать свою версию цифрового доллара для возможности равной конкуренции с Китаем.

По его мнению, цифровой доллар сможет закрепить Вашингтон на позициях лидера мировой экономической системы.

Китай начал внедрять цифровую валюту в конце 2019 года. На сегодняшний день ее используют при транзакциях между национальными и иностранными компаниями, а также в повседневной жизни, отмечает «Газета.ru».

28 октября российский сенатор Алексей Пушков отметил, что уход от доллара необратим. Он указал, что США слишком агрессивно используют свое положение мирового финансового центра, слишком часто прибегают к санкциям против других стран и заморозке зарубежных активов, чтобы сохранить к себе доверие.

По его словам, такие практики сыграют в итоге с США злую шутку: призванные ослабить другие государства, они в итоге ослабят их самих.

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