В России предложили ввести зеркальные санкции против иностранных мебельщиков

В России вновь начал увеличиваться объем поставок мебели из недружественных стран. Российские производители мебели предложили ввести заградительные пошлины для мебели из таких государств, так как антироссийские рестрикции закрыли европейские мебельные рынки для мебельщиков из РФ. Об этом сообщили «Известиям» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) 22 ноября.

По информации ассоциации, из отдельных европейских стран импорт в настоящее время находится на том же уровне, что и в январе-феврале текущего года. Весной объем поставок европейской мебели уменьшился, однако с конца мая и в июне эти государства начали возвращать свои позиции и теперь торгуют фактически в докризисных объемах.

«Нам надо пересмотреть ввозные пошлины, но это сложная и долгая процедура. Предлагаем отзеркалить те санкции, которые наложены на нашу мебель недружественными странами», — сказал гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов в рамках на II Всероссийской конференции мебельных производителей, которая прошла в рамках выставки «Мебель 2022».

По словам исполнительного директора компании «Ангстрем» Вадима Чернушкина, для российских производителей европейские рынки закрыты. В то же время российские рынки открыты для продукции из Европы. Кроме того, настоящий курс рубля только способствует поставкам европейских товаров, считает он.

«Учитывая сузившийся спрос и возросшую конкуренцию на отечественном рынке, было бы правильно как минимум затруднить поставки европейской мебели на наш внутренний рынок», — добавил Чернушкин.

Ранее 22 ноября в АМДПР рассказали «Известиям», что по итогам первых трех кварталов 2022 года объем импорта мебели из европейских стран составил $258 млн. За аналогичный период прошлого года из недружественных стран было завезено мебели на $578 млн.