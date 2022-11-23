О чем сбор

Мировой энергетический кризис, который разразился еще во второй половине 2021-го, по сей день сохраняет сырьевые цены на максимальных значениях: в этом году стоимость нефти по сравнению с 2020-м выросла в три раза, а газа — в восемь. На этом фоне мировые мейджоры стали рапортовать о сверхприбыли. За девять месяцев 2022 года прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам углеводородов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco составила $130,34 млрд, что в 1,7 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

Американская ExxonMobil заявила об увеличении прибыли втрое, до $43 млрд, норвежская Equinor — вчетверо, до $20,8 млрд, а итальянская Eni — вшестеро, до €13,3 млрд. Чистая прибыль российского «Газпрома» только за первое полугодие составила 2,5 трлн рублей. Это не только в 2,6 раза больше показателя за первую половину 2021-го, но и больше суммарной прибыли группы «Газпром» за два предыдущих календарных года.

Как в свое время говорил российский экономист, бывший вице-премьер и министр финансов РФ Александр Лившиц, с государством прибылью «надо делиться». Практически на всех континентах власти заявили об увеличении фискальной нагрузки на нефтегазовую отрасль, и Россия не стала исключением. Летом было принято решение увеличить в этом году поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» почти на 1,3 трлн рублей за три месяца за счет надбавки к сбору. Разовое повышение налога на добычу газа в сентябре–ноябре 2022 года предусматривает рост выплат на 416 млрд в каждый из этих месяцев.

По данным Минфина, нефтегазовые доходы РФ в октябре составили 1,3 трлн рублей против 688,6 млрд в сентябре, и НДПИ принес бюджету 990,2 млрд против 37,7 млрд соответственно. Для сравнения: за весь 2021 год доход от налога на добычу газа составил 577,8 млрд, а за 2020-й — 482,2 млрд.

Вчера был подписан закон, который еще увеличивает налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны в 2023–2025 годах. Согласно документу, «Газпром» в этот период будет должен платить в казну дополнительно по 50 млрд рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 трлн за три года. Также закон предполагает корректировку налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ с 1 января 2023-го , а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения. Изначально планировалось, что совокупно эти меры позволят увеличить поступления от НДПИ на газ за три года более чем на 2 трлн рублей.

Налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023–2025 годах законом повышен до 34% (в первом чтении — до 32%). Это касается организаций — производителей СПГ, которые до конца 2022-го поставляли за рубеж хотя бы одну партию такого топлива.

Предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет НДПИ на черное золото в 2023–2025 годах суммарно на 629 млрд рублей.

Отмечу, что повышение налогов на газовую отрасль коснется и независимых производителей, у которых нет доступа к экспорту, а соответственно, дополнительная нагрузка будет полностью компенсирована за счет повышения внутренних цен на газ, которые, как мы знаем, в десятки раз ниже, к примеру, европейских. Но так или иначе это бьет по карману простых россиян.

Уже в этом году тарифы на газ в России с 1 декабря вырастут на 8,5%, на электроэнергию — на 9%. Как поясняли в Минэкономразвития, правительство решило перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го, что якобы вызвано необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения качества жилищно-коммунальных услуг для населения.

Следующая индексация будет только 1 июля 2024 года. Но можно ли быть в этом уверенными? Кроме того, в следующем году мы явно увидим очередной рост цен на моторное топливо сверх обычного сезонного весеннего роста.

Возникает вопрос, стоит ли перекладывать нагрузку на потребителей, если фискальные сборы на другие сверхприбыльные отрасли в бюджетообразующем законе никак не представлены. По подсчетам экспертов «ИнфоТЭК», нагрузка на нефтяную отрасль сегодня составляет 75%, на — газовую 68%, на компании по производству минеральных удобрений — только 18%. И это при том, что США смягчили ограничения на импорт российских минеральных удобрений. Кроме того, рост цен на удобрения по итогам года может составить 70%, следует из доклада Всемирного банка. В прошлом году они подорожали на 80%. Чистая прибыль, к примеру, компании «Фосагро» выросла на 165,2%, до 129 млрд рублей.

К слову, еще два года назад эксперты Vygon Consulting провели предварительный анализ, который показал, что балансировка фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 трлн рублей дополнительных поступлений в бюджет от прочих отраслей помимо нефти — например, за счет банков и телекоммуникационных компаний, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря олигопольному положению на рынке. Для сравнения, нагрузка на банковскую сферу сегодня составляет 21%, на телеком — 24%.

Очевидно, что нынешняя налоговая система несправедлива, а перераспределение фискальной нагрузки просто необходимо. Безусловно, сегодня всё можно списать на рост цен на энергоресурсы, но не стоит забывать: ни одна другая отрасль не подверглась таким санкционным ограничениям, как нефтегазовая.

К тому же впереди нас ждет эмбарго на нефть и нефтепродукты, а также введение потолка цен на российское черное золото. И в этих условиях ТЭК сегодня вынужден решать задачи по импортозамещению, развивать новые инфраструктурные проекты, благодаря которым можно диверсифицировать поставки энергоресурсов. В России так давно говорили о важности снижения зависимости бюджета от нефтегаза, но пока мы наблюдаем движение в другую сторону. Согласно проекту, в 2022 году нефтегаз должен обеспечить 40,9% доходов российской казны.

Возникает вопрос, почему нельзя обойтись без увеличения налогов в топливной отрасли с последующим ростом внутренних цен и тарифов, и распределить фискальную нагрузку между всеми сверхприбыльными отраслями. Понятно, что в жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Но как бы постоянный рост последних не привел отечественный ТЭК к первому.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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