FT указала на трудности ЕС в поставках оборудования для энергосистемы Украины

В странах Европейского союза (ЕС) признают, что с течением времени им всё сложнее становится находить нужное оборудование для поддержания работы энергосистемы Украины. Об этом написала газета Financial Times (FT) во вторник, 22 ноября, со ссылкой на дипломатический источник в одной из европейских стран.

«Мы находимся в постоянном контакте с Европейской комиссией и другими государствами-членами, чтобы оказать максимальную поддержку Украине. Но с каждой неделей становится всё труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации», — сказал источник издания.

Он добавил, что в результате ударов была разрушена критическая инфраструктура Украины.

Ранее, 18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Днем ранее Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич также заявлял, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. По его словам, в связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т.

15 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Изначально российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 ноября. Как указывал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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