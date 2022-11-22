Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК выделит Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд
Экономика
В России падают цены на сырье для мебели
Авто
В России продлили программу льготного автокредитования
Мир
FT указала на трудности ЕС в поставках оборудования для энергосистемы Украины
Общество
В Москве утвердили проекты 10 новых школ и детсадов
Мир
В «Укрэнерго» заявили, что в стране не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС
Спорт
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Спорт
В матче с саудовцами на ЧМ сборной Аргентины отменили три гола
Мир
«Газпром» зафиксировал оседание на Украине транзитного газа из РФ для Молдавии
Мир
Военный эксперт рассказал о поставленных на Украину ракетах Brimstone-2
Экономика
РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай
Авто
В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara
Сюжет:

FT указала на трудности ЕС в поставках оборудования для энергосистемы Украины

FT: странам ЕС становится всё труднее найти необходимое оборудование для поставок в Киев
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В странах Европейского союза (ЕС) признают, что с течением времени им всё сложнее становится находить нужное оборудование для поддержания работы энергосистемы Украины. Об этом написала газета Financial Times (FT) во вторник, 22 ноября, со ссылкой на дипломатический источник в одной из европейских стран.

Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины
И сможет ли Запад воспользоваться замороженными российскими активами

«Мы находимся в постоянном контакте с Европейской комиссией и другими государствами-членами, чтобы оказать максимальную поддержку Украине. Но с каждой неделей становится всё труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации», — сказал источник издания.

Он добавил, что в результате ударов была разрушена критическая инфраструктура Украины.

Ранее, 18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Днем ранее Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич также заявлял, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. По его словам, в связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т.

15 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Изначально российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 ноября. Как указывал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022