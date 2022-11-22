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Эксперт оценил угрозу РФ со стороны американского беспилотника Boeing X-37B

Эксперт Баулин: американский космический беспилотник Boeing X-37B может использоваться для отработки военных технологий
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Фото: Global Look Press/Boeing
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Американский космический беспилотник Boeing X-37B может использоваться для отработки военных технологий, однако не стоит воспринимать этот аппарат как военную угрозу России. Такое мнение в беседе с «Известиями» 22 ноября выразил главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин.

Как предупреждало 17 ноября издание «Взгляд», вернувшийся недавно из космоса Boeing X-37B может представлять серьезную угрозу интересам России в этой сфере. По мнению экспертов, корабль является американским разведывательным устройством.

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«Пожалуй, тут тот случай, когда один в поле не воин и воспринимать данный аппарат как военную угрозу России (или, например, Китаю) не стоит. А вот отработку военных технологий на нем не только можно проводить, но она наверняка ведется. Не случайно о космическом аппарате минимум информации, а в его разработке принимала участие DARPA, специализирующаяся на финансировании перспективных продуктов для военных», — указал Баулин.

Он отметил, что по форме аппарат напоминает корабли «Буран» и Space Shuttle. При этом по размерам он ближе к менее известным российским разработкам, «Спирали» и «Бору» (размеры 9х4,5х2,9 м, размер грузового отсека 2,1х1,2 м).

«Человека в такое размеры поместить трудно, поэтому он автоматический. И Х-37B показывает, что современные технологии справляются с многолетним пребыванием и маневрированием аппарата на орбите, а также с посадкой. Это вполне ожидаемо, так как «Буран» взлетел и сел в автоматическом режиме еще в 1988 году», — сказал эксперт.

Комментируя технические характеристики и возможности американского корабля, Баулин указал на его способность совершать значительные маневры в космосе. Из-за этого при движении по орбите траекторию аппарата сравнительно легко вычислить.

«Только двигатели не позволяют значительно изменять траекторию аппарата, если ему надо годами находиться на орбите, — топливо быстро закончится. А вот крылатая форма X-37B позволяет совершать «нырки» в атмосферу с последующим значительным смещением вправо-влево. Его легко потерять из виду», — пояснил Баулин.

Кроме того, даже в небольшое грузовом отсеке Boeing X-37B помещается несколько спутников, которые он выпускает в любой точке полета. В отличие от ракеты, стартующей с Земли, наблюдатели могут долго не узнать, что на орбите появились новые спутники, которые, естественно, могут выполнять военные задачи: наблюдение и связь, указал эксперт.

«Аналитики считают, что в перспективе X-37 может использоваться как орбитальный бомбардировщик — внезапно поменять орбиту, уйти от наблюдения, а значит, и из-под присмотра ПВО, и выстрелить ракетами «космос – земля». Но пока это спекуляции. Непонятно, какого эффекта могут достичь ракеты с одного корабля. Корабль может сломаться, ракеты — промахнуться, а ПВО сбить все или часть ракет. Поэтому, безусловно, X-37B может выполнять отработку будущих военных функций, уже сейчас он может выпускать на орбите спутники, которые трудно засечь. Но пока он остается в одном экземпляре, это эксперимент», — добавил Баулин.

О том, что X37-B вернулся на Землю после 2,5 года нахождения на орбите, 12 ноября сообщили представители корпорации Boeing. Ракетоплан совершил посадку в ​​Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. Отмечается, что это уже шестая миссия X37-B. В этот раз аппарат был оснащен исследовательскими модулями ВМС США и американской академии ВВС.

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