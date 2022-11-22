Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК выделит Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд
Экономика
В России падают цены на сырье для мебели
Авто
В России продлили программу льготного автокредитования
Мир
FT указала на трудности ЕС в поставках оборудования для энергосистемы Украины
Общество
В Москве утвердили проекты 10 новых школ и детсадов
Мир
В «Укрэнерго» заявили, что в стране не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС
Спорт
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Спорт
В матче с саудовцами на ЧМ сборной Аргентины отменили три гола
Мир
«Газпром» зафиксировал оседание на Украине транзитного газа из РФ для Молдавии
Мир
Военный эксперт рассказал о поставленных на Украину ракетах Brimstone-2
Экономика
РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай
Авто
В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara

В России падают цены на сырье для мебели

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревообрабатывающей промышленности России наблюдается падение цен на сырье и снижение объемов производства. По сравнению с девятью месяцами 2021 года, в январе – сентябре 2022 года цены на древесно-стружечных плит упали с 16,7 тыс. рублей до 15,3 тыс. рублей за куб. м. Об этом 22 ноября сообщили «Известиям» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Да будет швед: российские мебельщики начали выпускать аналоги IКЕА
Смогут ли отечественные производители полностью заменить ушедший бренд

В этот же период производство древесно-стружечных плит (включая OSB) упало с 8492 тыс. куб. м до 7683 тыс. куб. м. Производство древесно-волокнистых плит упало с 546 млн кв. м до 518 млн кв. м, производство фанеры сократилось с 3379 тыс. куб. м до 2551 тыс. куб. м, а цены производителей фанеры упали с 51,6 тыс. рублей за куб. м до 38,6 тыс. рублей.

Как пояснили эксперты, динамика связана с уменьшением закупок материалов отечественными производствами, а также с запретом экспорта, которые ввели этим летом недружественные страны. Например, около 70% производимой в России фанеры отправлялось в другие страны, в основном в Европу и США. Теперь данный канал экспорта закрыт, добавили в ассоциации.

Глава АМДПР Александр Шестаков считает, что поддержать мебельную отрасль могло бы введение обязательной меблировки стандартного жилья в новостройках.

«Это позволит увеличить объем продажи мебели, вывести часть ремонтно-отделочных работ из теневого сектора, а также серьезно сократит издержки самого покупателя, который получит возможность приобретать не только квартиру, но и мебель по низким ценам», — отметил он.

Также нужно законодательно проработать вопрос о включении мебели в ипотечные кредиты, в том числе и на вторичное жилье, сказал Шестаков.

Накануне вице-президент блок создания проектов GloraX Павел Гаврилов выразил мнение, что инициатива о продаже меблированного первичного жилья способна привлечь больше покупателей.

Тогда же замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил, что готовящийся Минстроем законопроект о продаже меблированного первичного жилья в ипотеку не предусматривает обязанности застройщиков обставлять квартиры мебелью. Он также уточнил, что окончательная редакция законопроекта еще не готова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022