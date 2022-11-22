В России падают цены на сырье для мебели

В деревообрабатывающей промышленности России наблюдается падение цен на сырье и снижение объемов производства. По сравнению с девятью месяцами 2021 года, в январе – сентябре 2022 года цены на древесно-стружечных плит упали с 16,7 тыс. рублей до 15,3 тыс. рублей за куб. м. Об этом 22 ноября сообщили «Известиям» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

В этот же период производство древесно-стружечных плит (включая OSB) упало с 8492 тыс. куб. м до 7683 тыс. куб. м. Производство древесно-волокнистых плит упало с 546 млн кв. м до 518 млн кв. м, производство фанеры сократилось с 3379 тыс. куб. м до 2551 тыс. куб. м, а цены производителей фанеры упали с 51,6 тыс. рублей за куб. м до 38,6 тыс. рублей.

Как пояснили эксперты, динамика связана с уменьшением закупок материалов отечественными производствами, а также с запретом экспорта, которые ввели этим летом недружественные страны. Например, около 70% производимой в России фанеры отправлялось в другие страны, в основном в Европу и США. Теперь данный канал экспорта закрыт, добавили в ассоциации.

Глава АМДПР Александр Шестаков считает, что поддержать мебельную отрасль могло бы введение обязательной меблировки стандартного жилья в новостройках.

«Это позволит увеличить объем продажи мебели, вывести часть ремонтно-отделочных работ из теневого сектора, а также серьезно сократит издержки самого покупателя, который получит возможность приобретать не только квартиру, но и мебель по низким ценам», — отметил он.

Также нужно законодательно проработать вопрос о включении мебели в ипотечные кредиты, в том числе и на вторичное жилье, сказал Шестаков.

Накануне вице-президент блок создания проектов GloraX Павел Гаврилов выразил мнение, что инициатива о продаже меблированного первичного жилья способна привлечь больше покупателей.

Тогда же замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил, что готовящийся Минстроем законопроект о продаже меблированного первичного жилья в ипотеку не предусматривает обязанности застройщиков обставлять квартиры мебелью. Он также уточнил, что окончательная редакция законопроекта еще не готова.