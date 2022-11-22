В Москве утвердили проекты 10 новых школ и детсадов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты 10 объектов образования, школ и детсадов для разных районах столицы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии во вторник, 22 ноября.

Образовательные учреждения будут построены на средства инвесторов.

В мэрии отметили, что две школы и семь детских садов построят в Гольяново, Отрадном, а также в Головинском, Бабушкинском районах в Марьино и Северном Медведково, сообщает агентство городских новостей «Москва». Там будет трудоустроено 790 москвичей. Еще одна школа появится в Раменках, там смогут работать 170 сотрудников, пишет НСН.

Общая площадь будущих объектов образования составит порядка 90 тыс. кв. м, а инвестиции в реализацию проектов — свыше 11,5 млрд рублей, уточняет сайт kp.ru.

По словам Собянина, программа создания новых рабочих мест была запущена в 2019 году, уже заключено 27 договоров.

На сегодняшний день столица одобрила проекты, в которые инвесторы планируют вложить 117 млрд рублей. Также в них будет создано более 35,5 тыс. рабочих мест, пишет РИАМО.

7 ноября стало известно, что в Москве с начала 2022 года открыли 11 объектов образования. Как рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, с начала года ввели в эксплуатацию 11 объектов образования на 3550 мест, в том числе две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов.