Экономист оценил целесообразность вложений в тенге

Курс казахстанского тенге немного подрастет в связи с повышенным спросом на операции в этой валюте. Но это не значит, что ее стоит рассматривать как инструмент для инвестиций. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал во вторник, 22 ноября.

В ноябре наблюдается заметный рост объема торгов в паре казахстанский тенге/российский рубль расчетами «завтра» на Мосбирже. В некоторые дни он достигал 1 млрд рублей, или около $16,5 млн, при курсе доллара к рублю на уровне 60,5.

«Если рассматривать ситуацию с точки зрения индивидуального инвестора, то нужно принять во внимание, что в валюту вкладывают тогда, когда предполагается ее более активный и сильный рост по отношению к твоей национальной валюте. В паре тенге–рубль это не предвидится», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Беляев добавил, что можно ожидать некоторый рост по отношению к рублю, но не такой, какой был в свое время у доллара и евро, когда рубль постоянно падал.

По словам аналитика, сегодня рубль достаточно устойчив и опирается на экономику, которая находится в стабильном состоянии, поэтому нет смысла вкладывать деньги в тенге или любую другую иностранную валюту.

Ранее в этот день ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил РИАМО, что гражданам и компаниям из России может быть интересен казахстанский тенге, но его сложно назвать привлекательной инвестицией для российских частных инвесторов.

Ранее, 31 октября, эксперты финансового маркетплейса «Сравни» сообщили «Известиям», что в октябре в лидерах по интересу у россиян были узбекский сум, казахстанский тенге, белорусский рубль и турецкая лира.

В целом граждане России почти в два раза чаще интересовались валютами стран СНГ и других зарубежных стран в этом месяце по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Кроме того, число тех, кто проводит операции с валютой, выросло в 1,7 раза к прошлому году.