Власти Томска планируют разработать новый генплан города в течение трех лет

Власти Томска намерены разработать новый генплан города в течение трех лет. Об этом стало известно в ходе заседания комитета гордумы по градостроительству, землепользованию и архитектуре, сообщает 22 ноября РИА «Томск».

Как рассказал заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, в 2023 году на создание генплана планируется заложить 15 млн рублей. В 2024-м и 2025-м на эти цели выделят аналогичные суммы.

«Генплан будет разрабатываться в течение трехлетнего периода, и финансирование в 15 млн рублей — это только на 2023 год. Техническое задание по генплану еще готовится и будет представлено городской думе для ознакомления», — цитирует Макарова РИА «Томск».

По предварительным данным, разработку генплана начнут без учета границ исторического поселения, поскольку они еще не утверждены. Позже в документ внесут соответствующие корректировки.

В новом генплане Томска должны быть определены границы перспективного жилищного строительства, свободные для застройки и от застройки территории, этапы развития различных сфер городской среды. Изначально начать обсуждение новой редакции планировалось в сентябре 2022 года, а утвердить генплан — к 2025 году.