Глава Крыма Аксенов: эвакуации из Армянска нет, принимаются меры для безопасности крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 ноября назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова», — написал Аксенов в Telegram-канале.

По словам главы Крыма, эти слухи распространяют украинские спецслужбы, желая дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Аксенов заверил, что принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова.

«Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — призвал глава региона.

Сообщения об «эвакуации» Армянска, расположенного на севере Крыма, появились накануне в украинских СМИ. Как заявил в понедельник советник главы республики Олег Крючков, вбросы делались от имени якобы российских солдат. Он отметил, что в Армянске ситуация стабильная.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. В реализации соответствующих мер задействованы военные и сотрудники силовых структур.

2 ноября стало известно, что ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на линии электропередачи в Крыму. По подозрению к подготовке преступления задержан украинский гражданин 1978 года рождения. Киевский районный суд Симферополя арестовал его на два месяца.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.