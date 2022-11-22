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Глава Польши Дуда в беседе с Вованом и Лексусом заявил о нежелании войны с РФ

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Президент Польши Анджей Дуда в день падения ракеты на территорию республики признался, что не хотел бы войны с Россией из-за данного инцидента. Такое заявление он сделал в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом, которые представились французским лидером Эммануэлем Макроном. Запись беседы они опубликовали в своем Telegram-канале во вторник, 22 ноября.

«Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. <...> Думаете, мне война с Россией нужна? Нет», — подчеркнул Дуда в беседе.

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О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете.

В Москве домыслы о вероятном отношении России к инциденту назвали провокацией, подчеркнув, что Вооруженные силы страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию Запада очередным взрывом «оголтелой русофобии», которая не основана на реальных данных. При этом он отметил, что Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

Позже президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого риторика польской стороны изменилась. Дуда признал, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

21 ноября представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.

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