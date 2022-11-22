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Создание необходимого количества мест в школах Казани оценили в 60 млрд рублей

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Фото: inkazan.ru
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В Казани не хватает мест в образовательных учреждениях. Стоимость строительства необходимого числа школ оценивается в 60 млрд рублей, заявил начальник управления образования города Ирек Ризванов на сессии гордумы.

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«По нашей оценке, сегодня в Казани на строительство школ необходимо порядка 60 млрд рублей — это сравнимо с двухлетним бюджетом всего города. Затраты на возведение одной школы составляют около 2 млрд рублей», — рассказал Ризванов.

Ряд казанских школ сейчас переполнен. В качестве примера InKazan.ru приводит лицей № 186 в ЖК «Солнечный город». Учебное заведение рассчитано на 1224 школьника, но обучаются в нем в два раза больше ребят. В 2022 году 100 детей пришлось распределить в другие школы района.

Такая же ситуация наблюдается в лицее № 182 в ЖК «Салават Купере». Его возвели из расчета на 1224 учеников, но по факту в лицее учатся 2352 ребенка.

При этом Ризванов отметил, что Казань является лидером среди городов-миллионников по строительству объектов образования. За последние 10 лет на территории города возвели 14 новых школ и пять дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей, пишет ИА «Татар-информ». Сейчас ведется строительство двух школ. Одна из них, на 1501 место, появится на улице Рауиса Гареева, вторая, на 1224 места, — в ЖК «Столичный».

Всего в Казани расположены 200 школ, из них 169 муниципальных, 13 государственных, три являются структурными подразделениями вузов, а еще 15 — частными. Также в городе работают 352 учреждения дошкольного образования.

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