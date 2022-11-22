Холодную воду отключат в части домов Омска

Жителей Омска предупредили о масштабных отключениях холодной воды. Причина — ремонтные работы на сетях, которые на этой неделе планируют провести специалисты «ОмскВодоканала».

ИА «Город55» уточняет, что отключения затронут дома в четырех городских округах. Так, в среду, 23 ноября, холодной воды не будет в домах на улице Багратиона и в Амурском поселке.

В четверг, 24 ноября, воды не будет в домах на улицах 3-я Кордная и 4-я Кордная. Также холодную воду отключат в Нефтяниках. Без холодной воды останутся жители домов на улице 75-й Гвардейской бригады.

В пятницу, 25 ноября, воды не будет в домах на проспекте Мира, улицах Малунцева, Добровольского, Волочаевской, Рабиновича и улице Красный путь.

На водопроводе и водопроводной насосной станции будут менять водомерный узел и монтировать водомерный узел.

ИА «ОМСКРЕГИОН» отмечает, что во всех районах, кроме Нефтяников, в период отключений у домов будут находиться машины с питьевой водой.