Пенсионерка в Нижнем Тагиле сломала протез на гололеде у поликлиники
В Нижнем Тагиле 79-летняя женщина сломала титановый протез на колене, упав на обледенелом тротуаре возле поликлиники. Об этом пишут в городском паблике.
Инцидент произошел у поликлиники № 4. Пенсионерку увезли на машине скорой помощи.
Очевидцы отмечают, что сотрудники поликлиники никак не отреагировали на произошедшее, несмотря на то что персонал несколько раз просили о помощи. Сотрудники регистратуры руководство медицинского учреждения об инциденте не уведомили.
Как выяснилось, территорию у крыльца медицинского учреждения не очистили от наледи. ИА «Ура.ру» направило запрос в поликлинику по факту случившегося, но оперативный комментарий предоставлен не был.
Ранее, 7 ноября, сообщалось, что дантист бормашиной нанесла травмы семилетней девочке в Москве. Врач детской стоматологической поликлиники № 26 просверлила ребенку зуб, десну и щеку. На следующий день девочку госпитализировали. Родители ребенка подали заявление в полицию.