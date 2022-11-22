Свыше 17,2 тыс. человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю
За минувшую неделю в Иркутской области зарегистрировали свыше 17,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Порядка 70% заболевших — дети до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ниже эпидемического порога на 47,3%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Прирост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.
Циркуляция вирусов гриппа не установлена. По последним данным, прививки от гриппа поставили почти 879 тыс. жителей Приангарья, в том числе 266,3 тыс. детей.
Ранее в этот день сообщалось о выявлении пяти случаев гриппа в Красноярском крае. Специалисты обнаружили вирусы двух штаммов — гриппа типа А(Н1N1)pdm09 и гриппа типа В.