ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ в районе Павловки в ДНР
ВС РФ уничтожили три диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 22 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что ВСУ потеряли 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были ликвидированы три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
«На южнодонецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное», — добавил Конашенков.
Также ВС РФ сорвали выдвижение роты ВСУ для атаки в районе населенного пункта Новосёловское в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили несколько атак ВСУ и продолжили наступление на донецком направлении. За сутки на данном направлении российские войска уничтожили более 120 украинских военнослужащих.
19 ноября российские военные сорвали атаки ВСУ на купянском направлении. Украинские военные вместе с наемниками пытались атаковать из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области. Всего было уничтожено более 60 боевиков.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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