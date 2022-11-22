Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве утвердили проекты 10 новых школ и детсадов
Мир
В «Укрэнерго» заявили, что в стране не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС
Спорт
В матче с саудовцами на ЧМ сборной Аргентины отменили три гола
Мир
«Газпром» зафиксировал оседание на Украине транзитного газа из РФ для Молдавии
Мир
Военный эксперт рассказал о поставленных на Украину ракетах Brimstone-2
Экономика
РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай
Авто
В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara
Авто
BAIC вывела на китайский рынок конкурента Toyota Land Cruiser Prado
Мир
В Приднестровье обратились в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Кишиневом
Общество
Ледяной дождь в Москве сменится на снег
Экономика
Почти треть россиян тратит на еду до половины своего дохода
Авто
Средний срок автокредита в РФ впервые достиг пяти лет
Сюжет:

ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ в районе Павловки в ДНР

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ уничтожили три диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 22 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что ВСУ потеряли 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были ликвидированы три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

«У них не хватает сил и средств для обороны»
Знаменитая 100-я бригада Народной милиции ДНР взяла штурмом крупный укрепрайон у поселка Невельское

«На южнодонецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное», — добавил Конашенков.

Также ВС РФ сорвали выдвижение роты ВСУ для атаки в районе населенного пункта Новосёловское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили несколько атак ВСУ и продолжили наступление на донецком направлении. За сутки на данном направлении российские войска уничтожили более 120 украинских военнослужащих.

19 ноября российские военные сорвали атаки ВСУ на купянском направлении. Украинские военные вместе с наемниками пытались атаковать из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области. Всего было уничтожено более 60 боевиков.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022