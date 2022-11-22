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Масочный режим для взрослых ввели в городе на Урале

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В городе Верхняя Салда в Свердловской области ввели масочный режим для взрослых. Причина — превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Портал vsalde.ru сообщил, что увеличение заболевших составляет 4% от пороговой нормы (311 случаев). Для того чтобы ограничить распространение инфекций, необходимо носить одноразовые маски в медицинских, образовательных и социальных организациях.

Установлено, что чаще всего ОРВИ и гриппом болеют граждане старше 15 лет. Ввести ограничения рекомендовал Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

ИА «Ура.ру» напоминает, что ранее в региональном минздраве сообщали о планах задействовать студентов медицинских вузов для работы в call-центрах на фоне сезонного роста случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

21 ноября сообщалось, что в отдельных классах школ Барнаула, в Алтайском и Волчихинском районе ввели карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

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