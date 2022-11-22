Один человек погиб при пожаре в Красноярском крае
Один человек погиб в результате пожара в Красноярском крае. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Информация о возгорании поступила утром 22 ноября. Жилой дом с соседними постройками загорелся в Балахтинском районе. Общая площадь возгорания составила 65 кв. м, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
В МЧС считают, что источником пожара стала проводка. Специалисты напоминают, что при низких температура следует соблюдать осторожность при использовании приборов обогрева. Техника должна быть исправной. Кроме того, гражданам напоминают о необходимости проверять электропроводку.
В Новосибирской области крупный пожар произошел в селе Медяково. Площадь горения на ферме составила 1,5 тыс. кв. м. Погиб мужчина, также в пожаре сгорели 59 животных.