Деревню на Урале закрыли из-за лейкоза у коров

В Свердловской области на карантин закрыли частное хозяйство Мартынова. Причиной введения чрезвычайных мер стало заболевание, выявленное у коров, — лейкоз.

В соответствии с распоряжением администрации Пышмиснского городского округа, посторонним людям запрещено находиться на территории населенного пункта, не разрешается также забирать животных оттуда.

Кроме того, под запрет попала возможность держать в одном вольере больных и здоровых коров, использовать продукцию, полученную от зараженного скота, для продажи на сельхозярмарках, сообщает ТагилСити.Ру.

В начале ноября сообщалось, что в отдельных районах Ставропольского края в связи с лейкозом скота ввели карантин. Неблагополучной была признана территория в радиусе 1 км от очага.