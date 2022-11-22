СМИ заявили о разных интересах Запада и Украины по Крыму

Интересы Запада и Украины в отношении Крыма не совпадают полностью. Об этом во вторник, 22 ноября, заявило издание Politico со ссылкой на чиновников.

«Мы сталкиваемся со всё более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма», — говорится в материале.

Как рассказали изданию чиновники, они боятся последствий возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. По их словам, должностные лица США и ЕС не хотят, чтобы президент России Владимир Путин ответил на наступление.

Ранее, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Политолог Юрий Светов 20 ноября выразил мнение, что заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада.

3 ноября американское издание The Hill указало, что возможное нападение на Крым станет катастрофой для Украины и самого президента страны Владимира Зеленского.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

А в августе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отмечал, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.