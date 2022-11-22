Реклама
Прямой эфир
Мир
«Газпром» зафиксировал оседание на Украине транзитного газа из РФ для Молдавии
Мир
Военный эксперт рассказал о поставленных на Украину ракетах Brimstone-2
Экономика
РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай
Авто
BAIC вывела на китайский рынок конкурента Toyota Land Cruiser Prado
Мир
В Приднестровье обратились в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Кишиневом
Общество
Ледяной дождь в Москве сменится на снег
Экономика
Почти треть россиян тратит на еду до половины своего дохода
Авто
Средний срок автокредита в РФ впервые достиг пяти лет
Общество
Балтзавод спустил на воду атомный ледокол «Якутия»
Экономика
В Россию завезли мебели из недружественных стран на $258 млн
Общество
Песков указал на отсутствие подвижек по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Общество
Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска
Сюжет:

СМИ заявили о разных интересах Запада и Украины по Крыму

Politico: интересы Запада и Украины в отношении Крыма не совпадают
0
Флото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интересы Запада и Украины в отношении Крыма не совпадают полностью. Об этом во вторник, 22 ноября, заявило издание Politico со ссылкой на чиновников.

«Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов»
Глава республики Сергей Аксенов — о ситуации в регионе после введения среднего уровня реагирования и заявлениях Илона Маска

«Мы сталкиваемся со всё более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма», — говорится в материале.

Как рассказали изданию чиновники, они боятся последствий возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. По их словам, должностные лица США и ЕС не хотят, чтобы президент России Владимир Путин ответил на наступление.

Ранее, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Политолог Юрий Светов 20 ноября выразил мнение, что заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада.

3 ноября американское издание The Hill указало, что возможное нападение на Крым станет катастрофой для Украины и самого президента страны Владимира Зеленского.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

А в августе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отмечал, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022