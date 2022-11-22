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Песков раскрыл манеру общения Шольца и Путина

Песков заявил, что Путин и канцлер ФРГ Шольц общаются на «Вы»
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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 ноября отреагировал на сообщение немецких СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился на «ты» к президенту России Владимир Путину.

Песков уточнил, что Шольц с Путиным общаются на «Вы».

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В ходе своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с территории Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на «ты».

Однако официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт позже пояснил, что Шольц с российским президентом не на «ты», а на «вы».

11 ноября Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

В сентябре Шольц сообщил, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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