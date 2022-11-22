Пять случаев гриппа выявлены в Красноярском крае

Пять человек заразились гриппом за неделю в Красноярском крае. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего за неделю зарегистрировано свыше 11,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель заболеваемости составил 42,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 43,7%.

В ходе лабораторных исследований выявлены риновирусы, парагрипп и аденовирусы. Кроме того, специалисты обнаружили гриппы двух штаммов — вирус гриппа типа А(Н1N1)pdm09 и вирус гриппа типа В.

Прививки против гриппа сделали больше 1,24 млн жителей Красноярского края.

Ранее в этот день сообщалось, что вакцинацию против гриппа прошли более 40% жителей России. Прививочная кампания активно ведется во всех регионах.