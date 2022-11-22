Песков назвал главную тему предстоящих переговоров президентов РФ и Кубы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 22 ноября, что главной темой предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса будут российско-кубинские отношения.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться 60-летие Карибского кризиса.

«Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — подчеркнул Песков.

Также он прокомментировал сравнение Путина с генеральным секретарем КПСС Никитой Хрущевым, который руководил страной во время Карибского кризиса.

«Вряд ли уместны сравнения. Путин — это Путин, а Хрущев — это был Хрущев, царствие ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что лидеры РФ и Кубы могут затронуть на переговорах вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться», — сказал Песков журналистам.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Диас-Канель Бермудес обсудят перспективы стратегического партнерства между странами. Кроме того, ожидается, что лидеры обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. Его встречал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, а также военный оркестр, который исполнил гимны Кубы и России. В программе визита кубинского лидера — переговоры с Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Монумент будет открыт на одноименной площади в московском районе Сокол.