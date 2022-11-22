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ВС РФ отразили несколько атак ВСУ и продолжили наступление на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжили наступление на донецком направлении, сообщил 22 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника», — отметил он на брифинге.

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Конашенков добавил, что за сутки на данном направлении российские войска уничтожили более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей противника.

Представитель Минобороны также рассказал о ситуации на южно-донецком направлении. Он отметил, что российские войска нанесли огневое поражение механизированной роте ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

«Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», — добавил Конашенков.

14 ноября военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что в нынешней обстановке донецкое направление стало основным. По его мнению, в ближайшие недели российские подразделения будут дальше продвигаться на донецком направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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