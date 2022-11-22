В Россию завезли мебели из недружественных стран на $258 млн

По итогам первых трех кварталов 2022 года объем импорта мебели из европейских стран составил $258 млн. Об этом «Известиям» сообщили 22 ноября в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

На недружественные страны пришлось $257 млн ($578 млн в том же периоде прошлого года).

При этом объем производства мебели в России за девять месяцев 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,4% и составил 36,9 млн шт. В стоимостном выражении объем мебели составил 258,4 млрд рублей, что выше прошлогодних результатов трех кварталов прошлого года, сообщили в АМДПР.

Также там рассказали, что наибольший прирост показал сегмент мебели из пластмассы +87,3% (1,63 млрд рублей). На втором месте — деревянная мебель для офисов (+36,1%, 21,3 млрд рублей), на третьем — кухонная мебель (+27,8%, 43,1 млрд рублей). При этом импорт мебели из недружественных стран снизился более чем в два раза. В 2021 году продажи мебели из недружественных стран составили $578 млн, а за три квартала 2022 года $257 млн.

Ранее, 18 ноября, в АМДПР рассказали «Известиям», что отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции.