Суд Москвы смягчил приговор расчленителю воронежского профессора

Первый апелляционный суд в Москве смягчил приговор Дмитрию Быковскому, который два года назад убил и расчленил профессора Воронежского государственного Университета (ВГУ) Вячеслава Кузнецова. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Теперь преступник должен провести в колонии 20 лет вместо 21 года.

Апелляцию суд рассмотрел 17 ноября. Для сообщника Быковского, Александра Харламова, приговор остался прежним — 20 лет тюрьмы.

57-летний Вячеслав Кузнецов пропал в начале марта. 5 числа он не пришел на работу и не ответил на звонок сестры, с тех пор его начали разыскивать.

По версии следствия, Быковский, который долгое время близко общался с Кузнецовым, вместе с Харламовым пришли в квартиру профессора на улицу Красноармейская, где усыпили его при помощи хлороформа. Сотрудник вуза скончался, а его гости расчленили труп. Останки сложили в контейнеры и вывезли домой к Харламову. Там они попытались избавиться от них, растворив в соляной кислоте.

Во время обыска полицейские обнаружили фрагменты тела погибшего на балконе в ванне с химическим веществом.

Подельники также похитили мобильный телефон и банковские карты профессора. В общей сложности на них находилось 1,9 млн рублей. Пытаясь сымитировать отъезд Кузнецова, они забрали из квартиры паспорт, загранпаспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Кузнецов работал на кафедре химии высокомолекулярных соединений и коллоидов Воронежского университета. У него около сотни опубликованных научных работ.