Жилое строение сгорело на территории базы отдыха в Липецкой области

В Грязинском районе Липецкой области в результате пожара на территории базы отдыха сгорел дом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 21 ноября на базе отдыха «Зеленый мыс» недалеко от сел Малей и Ярлуково. Загорелся гостевой деревянный дом с металлической кровлей, пишет LipetskMedia

В результате пожара строение было уничтожено полностью. Погибших и пострадавших нет.

Как уточняет GOROD48, в ночь на 22 ноября возгорание случилось в торговом павильоне на улице Студеновской в Липецке. Пострадала мебель, огонь сумели потушить очевидцы до прибытия спасателей.

Кроме того, в деревне Казинка Елецкого района сгорел деревянный гараж с «Нивой» внутри. Пожарные потушили огонь и предотвратили его распространение на жилой дом.