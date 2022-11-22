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В США рассказали о проблемах Киева из-за пророссийских жителей Херсона

The Washington Post: киевские власти испытывают проблемы в Херсоне из-за горожан, симпатизирующих России
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Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
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Украинские власти столкнулись с проблемами в Херсоне после передислокации российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщила 22 ноября американская газета The Washington Post.

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По данным издания, сейчас перед Киевом стоит вопрос относительно того, как восстановить в городе инфраструктуру без значительного числа жителей, покинувших территорию после ее перехода под контроль Украины.

«Тысячи жителей города испытывали неоднозначное отношение к русским и даже симпатию», — отмечается в материале.

Издание также подчеркнуло, что «сотни, а то и тысячи херсонцев» оформили российские паспорта. Также указывается, что многие жители города «ощущали связь с Россией».

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсон остается столицей области в составе России.

11 ноября стало известно, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий. Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.

Суровикин отметил, что мера позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих и гражданских. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с Суровикиным 9 ноября.

Спустя несколько дней после прихода на территорию украинских войск американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. По информации агентства, таким образом были наказаны якобы сотрудничавшие с российскими властями жители. После этого Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам.

Также сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

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