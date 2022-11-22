В США рассказали о проблемах Киева из-за пророссийских жителей Херсона

Украинские власти столкнулись с проблемами в Херсоне после передислокации российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщила 22 ноября американская газета The Washington Post.

По данным издания, сейчас перед Киевом стоит вопрос относительно того, как восстановить в городе инфраструктуру без значительного числа жителей, покинувших территорию после ее перехода под контроль Украины.

«Тысячи жителей города испытывали неоднозначное отношение к русским и даже симпатию», — отмечается в материале.

Издание также подчеркнуло, что «сотни, а то и тысячи херсонцев» оформили российские паспорта. Также указывается, что многие жители города «ощущали связь с Россией».

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсон остается столицей области в составе России.

11 ноября стало известно, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий. Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.

Суровикин отметил, что мера позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих и гражданских. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с Суровикиным 9 ноября.

Спустя несколько дней после прихода на территорию украинских войск американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. По информации агентства, таким образом были наказаны якобы сотрудничавшие с российскими властями жители. После этого Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам.

Также сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

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