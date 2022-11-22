Саратовский губернатор попал в пробку и наказал за это чиновника

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 22 ноября объявил выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко после того, как попал в пробку на мосту через Волгу.

Инцидент произошел из-за того, что на мосту скопились троллейбусы, которые остановились из-за обледенения проводов.

«Сегодня на мосту Саратов — Энгельс из-за обледенения проводов встали троллейбусы. Образовалась большая пробка, в которую вместе с сотнями жителей Энгельса попал и я. Полностью разделяю их недовольство сложившейся ситуацией. Кроме того, возникли проблемы с эвакуацией троллейбусов с моста», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Руководитель региона подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на профильном ведомстве. При этом замминистра Козаченко ответственен за работу пассажирского транспорта.

Бусаргин отметил, что остановка троллейбусов на мосту, из-за чего образовалась пробка, — неприемлемая ситуация. По его мнению, у министерства транспорта и дорожного хозяйства должен быть четко отработанный алгоритм действий в таких случаях, чтобы избежать подобных заторов.

«Поставил задачу специалистам просчитать все сценарии, связанные с работой общественного транспорта, с учетом различных погодных условий, чтобы подобного не повторялось вновь», — заявил он.