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Отбросивший гранаты ВСУ российский солдат рассказал «Известиям» о произошедшем

Солдат из ДНР рассказал «Известиям», как отбросил восемь гранат ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Рустам Худайнуров 22 ноября рассказал «Известиям», как ему 30 октября удалось отбросить от себя порядка восьми гранат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Солдат сообщил, что был получен приказ о штурме позиции украинских войск. Однако перед наступлением он услышал звук дрона, открыл по нему огонь, а потом услышал, как беспилотник что-то скинул и прозвучал взрыв. Ненадолго боец потерял сознание.

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«Пришел в себя, начал постепенно отползать от того места. Дрон начал через каждые пять минут подлетать и скидывать ВОГи (ВОГ — осколочный боеприпас. — Ред.). Несколько штук взрывались рядом, довольно большое количество падало в меня. Я их откидывал, они не срабатывали. Приблизительно я насчитал около восьми штук», — отметил Худайнуров.

Военнослужащий предполагал, что видео попадет в Сеть. В итоге так и произошло. После этого, по словам бойца, к нему начали в палату приходить люди и расспрашивать, не он ли это на кадрах с беспилотника.

То, что ему удалось выжить в этой ситуации, Худайнуров назвал везением. Героем, по его словам, он себя не чувствует.

Он также рассказал съемочной группе, что в зону спецоперации попал после 24 февраля, а до этого 20 лет работал шахтером.

Кадры с бойцом появились в интернете в начале ноября. Вскоре на них обратили внимание не только российские, но и зарубежные СМИ. У иностранных журналистов и интернет-пользователей вызвали восхищение сверхбыстрая реакция и железные нервы бойца.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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