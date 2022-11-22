Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска

Информация об эвакуации населения из Армянска, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По поводу разгоняемых слухов о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подобную информацию распространяют украинские спецслужбы. По его словам, полуострову ничего не угрожает.

«Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова», — указал глава республики, призвав ориентироваться только на проверенные источники информации.

Сообщения об «эвакуации» Армянска, расположенного на севере Крыма, появились накануне в украинских СМИ. Как заявил в понедельник советник главы республики Олег Крючков, вбросы делались от имени якобы российских солдат. Он отметил, что в Армянске ситуация стабильная.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. В реализации соответствующих мер задействованы военные и сотрудники силовых структур.

2 ноября стало известно, что ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на линии электропередачи в Крыму. По подозрению к подготовке преступления задержан украинский гражданин 1978 года рождения. Киевский районный суд Симферополя арестовал его на два месяца.