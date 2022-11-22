Эксперт оценил последствия от поставки Киеву японских генераторов и ламп

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков во вторник, 22 ноября, рассказал «Известиям», какая может быть цель у поставок Японии генераторов и ламп на солнечных батареях на Украину.

По мнению специалиста, речь пойдет о массовой закупке бытовых генераторов небольшого объема потребления топлива, которые могут обеспечить электроэнергией отдельную квартиру, частный дом или, например, магазин. То есть эти генераторы будут использоваться населением.

«Лампы на солнечных панелях — непонятно, о чем речь, но я думаю, что направленность будет показательно-гражданская <...> Как этим будет распоряжаться Украина — другой вопрос. Потому что тот же самый генератор, который можно дать населенному пункту, его можно поставить на линию соприкосновения. Япония за этот процесс не отвечает», — подчеркнул Юшков.

Как подчеркнул эксперт, Киев больше заинтересован в том, чтобы получать помощь от других стран в денежном выражении, а также Украина может распределить эти поставки в распоряжение вооруженных сил страны.

Ранее в этот день министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио намерен поставить Украине экстренную гуманитарную помощь на сумму в $2,57 млн, призванную поддержать систему энергоснабжения страны, передает агентство NHK. Помощь будет предоставлена в виде генераторов и ламп на солнечных батареях.

3 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, из которых €3 млрд выделены на поставки оружия через Европейский фонд мира. Тогда он подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса от киевских националистов, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Президент назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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