Пушилин сообщил об успехах войск на павловском и угледарском направлениях
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 22 ноября сообщил, что российские военные добились успехов на павловском и угледарском направлениях.
«Направление Павловки и Угледара <...> здесь мы видим определенные успехи», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Он указал, что войска продолжают движение.
Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 17 ноября сообщил, что Народная милиция Донецкой Народной Республики захватила опорный пункт украинской армии «Бассейн» перед селом Невельское.
14 ноября в Минобороны России заявили, что российские военные полностью освободили село Павловка в ДНР.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»