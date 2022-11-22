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Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию Мещерская Киевского направления МЖД после реконструкции. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба мэрии столицы.

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Станция Мещерская станет одной из станций четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), уточняет НСН.

По словам Собянина, за три года функционирования поезда на МЦД перевезли около полумиллиарда пассажиров. Он поделился мнением, что новый транспорт с каждым годом становится популярнее, в том числе благодаря почти полному интегрированию в метро.

Чиновник напомнил, что в следующем году планируется запуск МЦД-3 и МЦД-4, сообщает RT. На Киевском направлении уже реконструировали 12 пригородных станций, которые превратились в современные вокзалы с соответствующей инфраструктурой.

Станция Мещерская, по словам мэра, будет востребована районами Солнцево и Очаково-Матвеевское. В общей сложности благодаря ей удастся улучшить транспортное обслуживание 255 тыс. местных жителей. При этом около 11 тыс. москвичей живут в непосредственной близости от станции, уточняет сайт kp.ru.

Как напоминает РИАМО, реконструкция Мещерской началась в третьем квартале 2019 года. Теперь здесь обустроили две новые широкие платформы, подземный пассажирский вестибюль, подземный пешеходный переход через железную дорогу, безбарьерную среду.

До конца 2022 года планируется открыть еще две станции — Минская и Переделкино, пишет сайт aif.ru. Реконструкцию последней должны завершить до конца 2022 года. Готовность объекта оценивается на сегодняшний день в 67%.

Также 21 ноября заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с момента запуска первых МЦД пассажирам удалось сэкономить около 10 млрд рублей. У пассажиров появилась возможность пересесть на метро или Московское центральное кольцо бесплатно в течение 90 минут, уточняет телеканал «360».

В августе Собянин отмечал, что МЦД-4 соединяет все вокзалы Москвы, за исключением Павелецкого. Кроме этого, по словам мэра, проект Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется полностью запустить в первом полугодии следующего года, сообщает телеканал «Звезда».

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