Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы

Президент РФ Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постоянного представителя России при Совете Европы. Соответствующий указ опубликован 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — говорится в документе.

Солтановский занимал эту должность с 2015 года.

26 сентября Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Европейском союзе. На следующий день он был назначен членом Совета Федерации от Карелии.