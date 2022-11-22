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Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Президент РФ Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постоянного представителя России при Совете Европы. Соответствующий указ опубликован 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — говорится в документе.

Солтановский занимал эту должность с 2015 года.

26 сентября Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Европейском союзе. На следующий день он был назначен членом Совета Федерации от Карелии.

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