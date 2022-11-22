Жительница Приамурья лишилась свыше 3,3 млн рублей из-за IT-мошенников

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина перевела злоумышленникам свыше 3,3 млн рублей.

По словам жительницы поселка Магдагачи, с 14 по 16 ноября она активно общалась с незнакомцами с помощью мессенджера. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и полиции. Они убедили потерпевшую, что ее однофамилец якобы пытался снять со счетов все деньги, оформив генеральную доверенность. Также мошенники заявили, что в отношении сотрудницы банка, якобы допустившей утечку персональных данных, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Мошенники убедили амурчанку, что ей нужно обезопасить накопления. Для этого от нее потребовали установить специальные приложения на смартфон для «обновления единого лицевого счета». Также под контролем злоумышленников женщина обналичила банковский вклад и с помощью банкомата перевела на посторонние счета свыше 3,3 млн рублей. Кроме того, на нее был оформлен кредит в размере 840 тыс. рублей, но эти средства мошенники не получили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

20 ноября сообщалось, что жительница Воронежа отдала телефонным мошенникам 14 млн рублей.