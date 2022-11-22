Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 252 человек. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные индонезийских властей.

По их информации, 31 человек числится пропавшим без вести, по меньшей мере 377 человек получили травмы. Кроме того, свыше 7 тыс. человек всё еще не могут вернуться в свои дома из-за последствий землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло накануне, 21 ноября. Большинство погибших были жителями округа Чианджур в провинции Западная Ява. Тогда же сообщалось о повреждениях жилых домов, школы, больницы и нескольких административных зданий.

В тот же день радио PRFM сообщило, что большинство погибших — дети, так как во время землетрясения они были в школах и школах-интернатах. В настоящий момент проводится эвакуация населения в безопасные районы. Уточнялось, что людей распределят по 14 эвакуационным пунктам. Эвакуационные пункты также будут оборудованы аварийными кухнями.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительными последствиями землетрясения на острове Ява и многочисленными жертвами.