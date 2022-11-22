Аналитики рассказали о рекордных ценах на аренду жилья в Дубае

В конце третьего квартала среднегодовая арендная плата за виллу в Дубае достигла $73 тыс., а средняя стоимость аренды апартаментов в эмирате возросла на 27%, достигнув $24 500. Такие данные cообщила компания Metropolitan Group.

«Сверхбогатые люди все чаще выбирают Дубай в качестве второго дома — в последнее время подписано несколько договоров аренды на сумму более 1 млн дирхамов каждый (более $270 тыс.), и предела для роста арендных ставок пока не наблюдается», — рассказали в компании.

Там также отметили, что даже в таких престижных районах, как Пальма Джумейра «нашлось место впечатляющим рекордам» — здесь дома продаются за $160 млн, а стоимость аренды может доходить до $1 млн.

По словам гендиректора крупного агентства премиум-недвижимости в ОАЭ Metropolitan Premium Properties Никиты Кузнецова, «арендные ставки, приближенные к миллиону долларов, становятся обычным делом». «Поскольку Дубай привлекает со всего мира все больше покупателей недвижимости со сверхвысоким доходом, меняется и эстетика строящихся домов — клиенты становятся более требовательными к качеству», — поделился он. При этом Кузнецов констатировал нехватку свободных домов, например, на острове Пальма Джумейра, что также «подогревает цены».

В компании отметили, что инвесторы, в первую очередь из Европы и СНГ, раскупают готовые объекты сразу после их выхода на рынок (а в некоторых случаях даже до этого момента). Такая ситуация приводит и к разогреву вторичного рынка, где цены выросли более чем на 10%.

В октябре агент Metropolitan Premium Properties заключил арендную сделку, вошедшую в топ-3 самых дорогих в районе District One, — дом с шестью спальнями площадью почти 1400 кв. м был сдан за $490 тыс.

Группа компаний Metropolitan Group работает на рынке недвижимости с 2008 года, предоставляя риэлторские услуги, консультационную и правовую поддержку в разных странах мира. Metropolitan Group включает три агентства недвижимости: Metropolitan Premium Properties в Дубае, Metropolitan Capital Real Estate в Абу-Даби и Luxury Immobilien в Вене, а также консалтинговое агентство Metropolitan Consulting.