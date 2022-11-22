Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с последствиями землетрясения

Президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительными последствиями землетрясения на острове Ява и многочисленными жертвами. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

По сообщению CNN indonesia, землетрясение магнитудой 5,6 балла привело к большим жертвам. По последним данным, погибли не менее 252 человек.

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