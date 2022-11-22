Урожай сои собрали на площади 255 тыс. га в Приморье

Аграрии Приморского края продолжают уборку основных экспортных культур. На текущий момент соя убрана на площади 255 тыс. га, что составляет 84% посевов.

Производителям удалось намолотить порядка 440 тыс. т сои. Это на 38 тыс. т больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц отметил, что сбор урожая ведется в сложных условиях. После дождей и снега почва переувлажнена, что не позволяет завести технику на поля. Аграрии ожидают морозов, чтобы собрать урожай сои и заготовить зерна кукурузы.

В общей сложности приморские производители рассчитывают собрать свыше 1 млн т зерновых культур, сои и кукурузы.

Ранее сообщалось, что средняя урожайность выросла в Амурской области в 2022 году. Она составляет 19,5 центнеров с гектара, что на 1,6 центнера больше, чем в 2021 году.