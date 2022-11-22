Ледовые переправы начали обустраивать в Хабаровском крае

Временные сезонные автодороги начали обустраивать в Охотском районе Хабаровского края. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство региона.

Подготовительные работы завершены на подъезде к селу Арка и на дороге к поселку Новое Устье. На участках оборудовали деревянные мосты через горные реки, которые зимой не перемерзают. Также выполнена планировка проезжей части и отгрейдированы заезды на мосты. Об ограничении скорости на объектах предупреждают дорожные знаки.

На автозимнике возле села Иня работы начнутся в конце ноября. Переправы откроют с середины декабря.

Готовность зимних дорог проверили специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор». С подрядной организацией заключен контракт на зимнее содержание дорог.