Госдума призвала парламенты стран мира осудить зверства украинских националистов

Госдума призывает парламенты стран мира осудить зверства украинских националистов и не дать уйти им от ответственности. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление нижней палаты парламента РФ, принятое в связи с расстрелом российских военнопленных.

«Предлагаем призвать парламенты стран мира однозначно осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что ООН, ОБСЕ, международно-правовые организации обязаны отреагировать на вопиющие нарушения Женевской конвенции и военные преступления Киева.

В свою очередь депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова подчеркнула, что Киевский режим перешел все границы разумного, грубейшим образом нарушив нормы международного гуманитарного права.

«Сегодня на пленарном заседании Госдумы мы с коллегами в первую очередь рассмотрели и приняли заявление, в котором призываем парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных и лежащих на земле российских военнопленных. Вопиющее преступление, говорящее о многом в политике и действиях Украины», — отметила парламентарий.

Она указала на то, что убийство военнопленных сопровождалось видеосъемкой и последующей трансляцией в социальных сетях.

«У всех нас единая позиция — осудить зверства нацистов на мировом уровне, найти и призвать к ответу всех причастных», — заявила Фролова.

Соответствующее заявление было принято Госдумой ранее 22 ноября. Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм.

18 ноября Министерство обороны России заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных российских военных. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Также в Telegram-каналах украинских нацистов была распространена видеозапись с телами российских пленных солдат. При этом вытянутые за головой руки военных свидетельствовали о том, что они были обезоружены.

На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва будет делать всё возможное, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и привлечь к ответственности всех участников преступления.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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