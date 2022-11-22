Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на Камчатке

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 в Тихом океане у побережья Камчатского края. Угроза цунами в регионе не объявлена.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 138 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Землетрясение произошло на глубине 59 км, пишет ИА KamchatkaMedia.

В МЧС уточнили, что жители Петропавловска-Камчатского не ощутили подземных толчков.

Ранее в этот день сообщалось о землетрясении магнитудой 7,0 на Соломоновых островах. Эпицентр находился в 16 км к юго-западу от района Маланго и залегал на глубине 15 км. Местным жителям рекомендовали перебраться на возвышенности и покинуть прибрежные зоны.