Китайский Exeed LX получит в России полноприводную версию

Китайский премиум-кроссовер Exeed, бренд принадлежит Chery, сертифицирован для РФ с полным приводом и наддувным мотором мощностью 150 л.с. Такая машина появится либо к концу 2022 года, либо в начале 2023, сообщил 22 ноября портал Motor.

Полноприводный Exeed LX появился в базе Росстандарта. Машина с турбированным мотором мощностью 150 л.с. будет работать в связке с семиступенчатым «роботом».

Как и в случае с переднеприводным LX, местом производства полноприводной версии указан завод в Китае.

Специалисты отметили, что для домашнего рынка есть полноприводная модификация, но он мощнее, его двигатель развивает 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Специалисты предположили, что для России мощность двигателя снизили специально, из-за налогов, зато мотор работает на бензине АИ-92.

В России Exeed LX представлен только в переднеприводной модификации и доступен в трех комплектациях: Luxe, Prestige и Prestige Plus.

17 ноября компания Exeed сообщила, что готовится обновить кроссовер VX. Главной изюминкой новинки станет наличие шестиместного салона машины. Необычный салон будет не единственным новшеством. В салоне кроссовера была замечена огромная панель, которая размещена во всю ширину салона. Панель объединила три экрана: цифровую «приборку», дисплей мультимедийной системы и еще один экран, который предназначен для пассажира.

У рестайлингового VX будет прежний двухлитровый турбомотор, который представлен и в России. Что касается коробки передач, то здесь возможны варианты: либо это будет известный семиступенчатый «робот», либо новый восьмидиапазонный «автомат».