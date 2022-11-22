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Два землетрясения за час произошли на востоке Камчатки

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Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
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Два землетрясения за час произошли на востоке Камчатки 22 ноября. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

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Первое землетрясение зафиксировали 09:45 по местному времени (00:45 мск) в Камчатском заливе, магнитуда составила 6,0, отмечает телеканал «Звезда».

Второе землетрясение произошло спустя 40 минут — в 10:25 (01:25 мск), пишет RT. Его магнитуда составила 5,4. Подземные толчки зафиксировали в 83 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км, уточняет REGNUM.

Также 22 ноября власти Соломоновых Островов призвали граждан перебраться на возвышенности после землетрясения у юго-западного побережья, магнитуда которого составила 7,0. Землетрясение произошло на глубине 15 км, примерно в 16 км к юго-западу от района Маланго. По последним данным, погибли более 260 человек.

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