Метели и гололед прогнозируют в Приморье в конце недели
Синоптики предупредили жителей Приморского края об ухудшении погодных условий к концу недели. В регионе ожидаются снегопады, метели и гололед.
По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, в Приморье действуют несколько атмосферных фронтов с разным количеством осадков. Погодные условия могут меняться ежедневно. Неблагоприятная ситуация будет складываться 27 и 28 ноября с приближением циклона, пишет Vostokmedia.
Интенсивность осадков будет зависеть от того, насколько близко к побережью пройдет траектория циклона. Прогноз будет уточняться в ближайшие дни. Предполагается, что циклон может охватить весь Приморский край, что приведет к повсеместным снегопадам, метелям и снежным заносам. Также ожидается гололедица, пишет ИА PrimaMedia.
К 1 декабря в регионе ожидаются морозы до –30 градусов. Холодный период продлится недолго, уже к концу первой недели декабря температура повысится до –5 градусов.