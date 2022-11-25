Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретился с матерями участников СВО
Мир
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен в $30 на нефть из РФ
Мир
Токаев прилетит в Россию 28 ноября впервые после переизбрания на пост президента
Мир
Во Львовской области 70% потребителей остаются без электричества
Происшествия
В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»
Мир
В Киргизии призвали сменить советские названия районов Бишкека
Общество
«Росатом» создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС
Мир
Берлин обсуждает с союзниками по НАТО размещение ЗРК Patriot на Украине
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Интернет
Путин призвал не доверять информации из интернета
Мир
Глава МИД Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Армия
Путин назвал героями всех участников СВО

В Нижнем Новгороде эксперты из 20 стран обсудят развитие образовательной системы

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hatim Kaghat
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

1 декабря в Нижнем Новгороде пройдет Global Impact Conference 2022, на которой эксперты из 20 стран мира обсудят развитие образовательной системы.

Темой конференции заявлено «Образование Х как катализатор будущего». В мероприятии примут участие более 30 экспертов в области образования, представляющих Индию, Китай, Россию, Турцию, ОАЭ, Оман, Армению, Казахстан, ЮАР, Нигерию, Бразилию, Вьетнам, Египет, страны Латинской Америки.

Они обсудят, каким образом обеспечить доступ к качественному образованию для тех регионов и групп населения, у которых эти возможности ограничены. Кроме того, участников мероприятия познакомят с инновационными подходами в школьном образовании и расскажут о кейсах успешных корпоративных университетов.

Помимо экспертных дискуссий программа GIC 2022 включает встречу участников международного молодежного проекта Impact Team 2050, который представит аналитический доклад EducationX. Выступление будет посвящено существующим сегодня в системе образования разных стран ограничениям, а также решениям, которые помогут сделать образование более привлекательным для молодежи, с фокусом на инженерные специальности.

Также на конференции объявят победителя международного конкурса инновационных проектов в сфере образования.

Global Impact Conference — международная платформа, объединяющая экспертов в области устойчивого развития для поиска решений по преодолению ключевых вызовов социально-экономического развития. В прошлом году за дискуссиями в прямом эфире следили более 750 тыс. зрителей из 30 стран мира.

В этом году конференция пройдет в одном из ведущих российских научно-образовательных центров, в новом кампусе корпоративного университета «Росатома» — Академии «Маяк». Запланирована и онлайн-трансляция мероприятия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022