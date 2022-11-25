В Нижнем Новгороде эксперты из 20 стран обсудят развитие образовательной системы

1 декабря в Нижнем Новгороде пройдет Global Impact Conference 2022, на которой эксперты из 20 стран мира обсудят развитие образовательной системы.

Темой конференции заявлено «Образование Х как катализатор будущего». В мероприятии примут участие более 30 экспертов в области образования, представляющих Индию, Китай, Россию, Турцию, ОАЭ, Оман, Армению, Казахстан, ЮАР, Нигерию, Бразилию, Вьетнам, Египет, страны Латинской Америки.

Они обсудят, каким образом обеспечить доступ к качественному образованию для тех регионов и групп населения, у которых эти возможности ограничены. Кроме того, участников мероприятия познакомят с инновационными подходами в школьном образовании и расскажут о кейсах успешных корпоративных университетов.

Помимо экспертных дискуссий программа GIC 2022 включает встречу участников международного молодежного проекта Impact Team 2050, который представит аналитический доклад EducationX. Выступление будет посвящено существующим сегодня в системе образования разных стран ограничениям, а также решениям, которые помогут сделать образование более привлекательным для молодежи, с фокусом на инженерные специальности.

Также на конференции объявят победителя международного конкурса инновационных проектов в сфере образования.

Global Impact Conference — международная платформа, объединяющая экспертов в области устойчивого развития для поиска решений по преодолению ключевых вызовов социально-экономического развития. В прошлом году за дискуссиями в прямом эфире следили более 750 тыс. зрителей из 30 стран мира.

В этом году конференция пройдет в одном из ведущих российских научно-образовательных центров, в новом кампусе корпоративного университета «Росатома» — Академии «Маяк». Запланирована и онлайн-трансляция мероприятия.