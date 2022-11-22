Один человек погиб в ДТП с автобусом в Тюменской области
Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на трассе в Тюменской области. Водитель «Лады» погиб.
Авария произошла утром 22 ноября на Велижанском тракте. По данным Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-2115» допустил выезд на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тюмени в Нижнюю Тавду. Об этом сообщает портал «Наш город».
57-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП. В автобусе в момент аварии находились 20 пассажиров, никто не пострадал. Движение на участке дороги частично ограничено.
Днем ранее сообщалось о столкновении легкового автомобиля и грузовика в Шиловском районе Рязанской области. Травмы получили водитель Lada Largus и его 16-летний пассажир.